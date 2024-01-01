【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
第14頁
第15頁
第16頁
】
近鏡頭：習近平的書架上新了哪些照片？
http://www.CRNTT.com
2024-01-01 11:40:50
（來源：新華社）
中評社北京1月1日電／據新華社報導，12月31日晚，國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞。
推近、定格、銘記，透過總書記身後書架上的一張張照片，我們記住過去，也對未來充滿信心。
不變的情懷
幾張老照片，在書架上擺放多年，人們已經非常熟悉。
習近平同志青年時期的軍裝照，連續第3年出現，擺放在書架醒目位置。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
第14頁
第15頁
第16頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞
(2024-01-01 11:36:59)
習近平簽署命令 發布《軍隊運輸投送條例》
(2023-12-29 10:42:17)
紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會舉行
(2023-12-27 11:25:16)
中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式
(2023-12-25 18:51:56)
習近平接見駐南寧部隊官兵代表
(2023-12-17 08:23:17)
習近平視察武警海警總隊東海海區指揮部
(2023-12-02 08:26:38)
習近平出席金磚領導人巴以問題特別視頻峰會
(2023-11-22 14:25:48)
邵育群答中評：美國武裝台灣是最突出的問題
(2023-11-20 00:23:46)
袁鶴齡：美國爭取習拜會 須收斂台灣牌
(2023-11-08 00:47:35)
把握習近平經濟思想的要義和精髓
(2023-11-06 08:35:17)