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近鏡頭：習近平的書架上新了哪些照片？
http://www.CRNTT.com   2024-01-01 11:40:50


（來源：新華社）
　　中評社北京1月1日電／據新華社報導，12月31日晚，國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞。

　　推近、定格、銘記，透過總書記身後書架上的一張張照片，我們記住過去，也對未來充滿信心。

　　不變的情懷

　　幾張老照片，在書架上擺放多年，人們已經非常熟悉。

　　習近平同志青年時期的軍裝照，連續第3年出現，擺放在書架醒目位置。
 


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