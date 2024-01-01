近鏡頭：習近平的書架上新了哪些照片？

（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據新華社報導，12月31日晚，國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞。



推近、定格、銘記，透過總書記身後書架上的一張張照片，我們記住過去，也對未來充滿信心。



不變的情懷



幾張老照片，在書架上擺放多年，人們已經非常熟悉。



習近平同志青年時期的軍裝照，連續第3年出現，擺放在書架醒目位置。

