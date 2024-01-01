山東省濱州市紀委監委將加強工程建設領域監督作為推進以案促改工作重點，聚集關鍵環節，就嚴格進場交易範圍、明確部門工作職責、規範代理機構選用和管理開展專項監督檢查。圖為該市紀委監委駐市住建局紀檢監察組工作人員到市公共資源交易中心監督檢查。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，供熱是重要民生工程，部分黨員領導幹部卻借工程千方百計為自己創造發財機會……最近，山東省濱州市紀委監委組織全市黨員幹部集中觀看警示教育片《背離初心的國企“蛀蟲”》，片中民生工程建設領域腐敗問題典型案例令參會者深感震撼。



濱州市紀委監委持續加大民生工程建設領域腐敗問題懲治打擊力度，嚴肅查處黨員領導幹部和身邊工作人員沆瀣一氣、損公肥私、暗箱操作、內外勾連、“小圈子”貪腐等問題。針對案件暴露出的問題，分別向濱州市住房和城鄉建設局、濱州市公用事業集團有限公司發出紀檢監察建議，要求扛牢管黨治黨責任、大力整治“圈子文化”、嚴格落實招投標制度、不斷優化營商環境；向濱州市委呈送民生工程建設領域問題調查情況報告，剖析發現的主要問題及背後原因，並就完善制度機制、優化營商環境等提出意見建議。



公用事業應姓公，個別領導幹部卻將民生工程建設領域看作自家“自留地”



濱州市住建局承擔全市熱力、燃氣管線等多項民生工程建設、監督、監管職能。2020年3月，濱州將市住建局主管的供水、供氣、供熱等企業整合，成立濱州市公用事業集團有限公司。一些領導幹部利用分管民生工程建設領域的便利條件，收取工程建設施工方禮品禮金、巨額賄賂，為其謀取不正當利益，嚴重損害營商環境。

