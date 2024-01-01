翻出台灣1946年報紙　游梓翔轟賴別竄改歷史

《民報》於1946年1月1日留下台灣第一次正式慶祝“中華民國”元旦的紀錄。（照片：游梓翔臉書） 中評社台北1月1日電／今天是2024年元旦，世新大學傳播博士學程教授游梓翔1日在臉書PO出一份台灣光復後慶祝“中華民國”元旦的報導，質問12月31日在辯論會發表上“中華民國”（“憲法”）災難說的民進黨2024候選人賴清德，以及副手候選人蕭美琴，能回答今年是“中華民國”在台灣慶祝的第幾個元旦嗎？



游梓翔表示，“中華民國”開國於1912年，台灣則是在1946年首次慶祝元旦，迄今為止，共計慶祝79次，“但這不是“台獨”工作者的算法。游梓翔提到，這些人為將“中華民國”與台灣切割，主張“台灣前途未定論”、硬說1945年時台灣並沒回到“中華民國”，否認有所謂台灣光復。



游梓翔指出，在“台獨”工作者眼裡，“中華民國”是1949年流亡到台灣，所以，在台灣慶祝的元旦，只能從1950年開始算，他們不願承認是79次，非要說衹有75次不可。從1946到1949年台灣慶祝過的四次“中華民國”元旦，就這樣“被消失”。



“但歷史事實不會消失”，游梓翔翻出並引述戰後台灣人創辦的第一份民營報紙——《民報》，於1946年元旦的報導，“今天是我民國三十五年的元旦，又是我們六百五十萬的省民，五十年來始得和我四萬萬五千萬的同胞，和聲齊唱萬歲來恭迎新年的頭一次”。

