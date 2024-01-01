打造“破圈”節目　贏得“出圈”效應

（來源：三沙衛視） 中評社北京1月1日電／據人民日報海外版報導，2023年12月27日下午，由三沙衛視傾力打造的《海的傳說》第三季——新年詩歌音樂會在海南海洋歡樂世界舉辦，提前為國內外觀眾“敲響”新年鐘聲。本場音樂會以“美美與共”為主題，將人類對大海的美好情感與共建“一帶一路”倡議精神相結合，包含詩歌、音樂、舞蹈、非遺、海洋文物故事等元素。來自中國、法國、摩洛哥、馬來西亞、印度尼西亞、老撾等國的文藝工作者同台獻藝。三沙衛視聯動十餘家媒體同步直播，打造一場充滿海洋風情、促進文化交流的視聽盛宴。



據悉，《海的傳說》第三季——新年詩歌音樂會將於2024年1月1日20∶30在三沙衛視播出。



媒體聯動提升海外影響力



為擴大《海的傳說》第三季——新年詩歌音樂會直播的海外影響力，三沙衛視通過海外TikTok賬號“littleturtlelisa”同步直播，並與外籍藝人直播連線，創造觀眾實時“在場”的互動式體驗。同時，聯動國內外多家媒體，實現大小屏一鍵分發，多維度觸達，多平台有效傳播，進一步提升海外影響力。



《海的傳說》節目立意深遠。2023年是共建“一帶一路”倡議提出10周年，也是中印尼建立全面戰略夥伴關係10周年，2024年將迎來中法建交60周年，如何將宏大主題轉換成觀眾喜愛的視聽表達，是藝術創作的一大挑戰。在活動現場，三沙衛視邀請多國青年歌手登台，帶來形式多樣的歌舞節目。



在中國擁有超350萬粉絲的摩洛哥歌手迪娜現場獻唱《卡薩布蘭卡》，將摩洛哥的浪漫帶到演出現場，用中文演唱的《我在海南等你》更令觀眾驚艶。



在《一路生花》節目中，原唱溫奕心與來自印度尼西亞的留學生陳麗雅聯袂演唱，這首歌原曲曾在中國短視頻平台獲得37.4億播放量，“出海”後仍受歡迎，其中印尼版本傳播最廣，播放量超5000萬次，在海外短視頻平台獲得了超13億次的觀看。溫奕心的中文演唱甜美動人，陳麗雅的印尼語演唱令人耳目一新。不同語言演繹出的勵志、溫馨，鼓舞著每一位追夢人。



陳麗雅曾在2022年G20峰會期間作為演出歌手，用中文演唱印尼歌曲《美麗的梭羅河》。時隔一年，陳麗雅來到中國，站上舞台和中國青年歌手一同唱出了兩國年輕人的共同心聲：期盼兩國文化交流“一路生花”。



來自法國的歌手愛黎帶領她的“愛黎與流浪者”樂隊為觀眾帶來中法歌曲聯唱。



近年來，中國傳統文化在海外傳播廣泛，活動現場特邀陝西民族樂團演繹中外名曲《昨日重現》《滄海一聲笑》，將中國民族樂器的百變風格和獨特魅力展現得淋漓盡致，直播過程中引發海外觀眾的好奇與關注。



豐富多彩的形式不僅展現出共建“一帶一路”國家與人民的友好情誼，更傳達出不同文化之間平等、對話的理念，美美與共、以藝通心，為國內外觀眾奉上一道跨地域、跨文化、跨語言的視聽“大餐”，也讓中國歌曲、中國聲音、中國文化遠航“出海”。

