盧秀燕元旦升旗釋利多　助攻侯友宜

盧秀燕元旦致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天上午出席市府前廣場元旦升旗典禮，致詞時宣布，雖然當前物價通膨，但今年台中市政府仍維持輕稅減政原則，幫市民朋友減少生活負擔，包括老人健保補助持續、全台最便宜的雙十公車、公立托兒收費、社會住宅租金全部凍漲，向市民發送大利多，時間點在大選前夕，有助攻侯友宜的味道。



盧秀燕率市府29個局處首長一同出席台中市政府元旦升旗典禮，盧秀燕到場沿著觀眾席繞一圈，向民眾揮手致意，受到熱烈歡迎，隨後領市府團隊唱歌、向青天白日旗敬禮，現場用入萬人響應，場面盛大。



盧秀燕致詞表示，元旦很高興看到萬名市民朋友起了個大早，自動自發響應台中市政府舉辦的今年第一場升旗典禮。俗話說早起的鳥兒有蟲吃，大家前來升旗，今年會有好的開始，相信各位今年一定會順心如意、好運一整年。



盧秀燕提到，台灣從去年的下半年起疫情逐漸解封，大家忙著恢復正常生活和拼經濟。儘管去年的一整年充滿了挑戰和變化，但是在市府團隊和全體市民共同的努力下，施政滿意度仍榮獲8家媒體民調的第一名，感謝市民朋友的肯定，也激勵台中市政府在新的一年要做得更好。



盧秀燕宣布，雖然面對物價持續通膨，但今年台中市政府在施政上依然會採取輕稅簡政原則，包括繼續編列預算補助老人健保、實施全台最便宜的雙十公車收費、公托收費、全台最優惠的社會住宅租金，甚至連台中捷運的票價也不會調漲，幫助市民朋友減輕生活負擔。



此外，盧秀燕說，在重大的建設方面，市民朋友期盼20多年的台中巨蛋以及市政路二期工程很快的就會開工，另包括國際會展中心，綠美圖、水湳轉運中心、大台中轉運中心，東豐快速道路、甲安埔大道等都正在積極的興建當中。



盧秀燕並向市民保證，不會因為榮獲施政滿意度第一名而自滿，相反的會隨時以市民為考量，更努力施政和建設，繼續打造幸福宜居安全的台中家園，最後祝福所有的市民朋友新年快樂、和睦安康。