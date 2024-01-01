國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞

新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二四年新年賀詞。（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據新華社報導，新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表了二〇二四年新年賀詞。全文如下：



大家好！冬至陽生，歲回律轉。在這辭舊迎新的美好時刻，我在北京向大家致以新年的祝福！



2023年，我們接續奮鬥、砥礪前行，經歷了風雨洗禮，看到了美麗風景，取得了沉甸甸的收穫。大家記住了一年的不易，也對未來充滿信心。



這一年的步伐，我們走得很堅實。疫情防控平穩轉段，我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。現代化產業體系更加健全，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。糧食生產“二十連豐”，綠水青山成色更足，鄉村振興展現新氣象。東北全面振興譜寫新篇，雄安新區拔節生長，長江經濟帶活力脈動，粵港澳大灣區勇立潮頭。中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。



這一年的步伐，我們走得很有力量。經過久久為功的磨礪，中國的創新動力、發展活力勃發奔湧。C919大飛機實現商飛，國產大型郵輪完成試航，神舟家族太空接力，“奮鬥者”號極限深潛。國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、光伏產品給中國製造增添了新亮色。中國以自強不息的精神奮力攀登，到處都是日新月異的創造。



這一年的步伐，我們走得很見神采。成都大運會、杭州亞運會精彩紛呈，體育健兒勇創佳績。假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火，“村超”、“村晚”活力四射，低碳生活漸成風尚，溫暖的生活氣息、復甦的忙碌勁頭，詮釋了人們對美好幸福的追求，也展現了一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國。

