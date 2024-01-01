副手辯論會下午登場　維安規格稍低

公視外康寧路上的拒馬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）2024唯一一場副手辯論會1日下午2點在台北市內湖區的公共電視台登場，相較前天的大選候選人辯論會，維安規格較低些，不過警方仍不敢大意，該部署的仍部署，該出動的偵爆犬、拒馬還是有。



副手辯論會，將由中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈展開攻防，辯論會一早，位處的康寧路依舊有拒馬，不過較前天辯論會的拒馬長度，明顯少了很多，警方的人力也有少些，但還是可見有起碼調動百名以上警力。



偵爆犬也穿上可愛的小鞋，在場內外進行聞嗅、偵查。今日媒體到場並沒有如前天那樣，一進場就立即被調查身分，一樣到公視櫃台出示名片、記者證換證，一早10點也有約2家電子媒體已進行預先的環境連線報導，攝影媒體也準時進場卡位。



此次辯論會安排趙少康的記者會在3樓，蕭美琴與吳欣盈在地下2樓，媒體區一樣有附茶水、小點心。



辯論會將於下午2點開始，每人先進行第一階段各8分鐘的申論，順序由蕭美琴、吳欣盈、趙少康；第二階段媒體提問有4家，依序為自由時報、民視、TVBS、聯合報；接著進行第三階段交互詰問、第四階段結論，全總長2小時10分鐘。會後3人將各自回記者會場接受媒體提問。

