2024大選副手辯論會登場　趙蕭吳二度比拼

2024大選副手候選人辯論會在公共電視舉行，大批警力已在周邊進行維安。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北1月1日電（記者 黃筱筠）今天是2024年第一天，下午2點將舉行副手候選人辯論會。這是繼日前大選副手公辦政見會之後，民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈三人第二度交鋒。三位抽籤順序為蕭美琴、吳欣盈與趙少康。三位副手候選人將於12點之後陸續抵達。



2024大選副手候選人辯論會依舊在公共電視舉行，電視台附近仍架起拒馬，把道路兩旁都封鎖。



辯論共分四階段，第一階段為申論，每人8分鐘，發言順序為蕭美琴、吳欣盈、趙少康；第二階段進入媒體提問，由《自由時報》、《民視》、《TVBS》與《聯合報》4家媒體分別提問，每位候選人皆有2分鐘時間回答，而候選人的答覆順序各題不同。



第三階段是候選人交叉詰問，每位候選人共會進行3輪提問，提問時間1分鐘，另外2位候選人回答時間各2分鐘。第一輪提問順序為蕭美琴、吳欣盈、趙少康；第二輪提問順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴；第三輪提問順序則為趙少康、蕭美琴、吳欣盈。



最後進入第四階段結論部分，發言順序分別為趙少康、吳欣盈、蕭美琴，3人各發表5分鐘結論，全場辯論總時長約2小時10分。