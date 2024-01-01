柯文哲台東迎新年第一道曙光　發表原民政策

民眾黨候選人柯文哲在台東加路蘭迎曙光，並在原住民會館發表原民政策。(照:民眾黨提供) 中評社台東1月1日電／今天是2024年第一天，台灣民眾黨大選候選人柯文哲一早就到台東加路蘭，站在海岸線跟逾八百位民眾一起迎接第一道曙光。他也在臉書發文表示，要和民眾一起見證台灣撥雲見日，走向光明的未來。



民眾黨候選人柯文哲，在2024年的元旦清晨五點來到台東加路蘭遊憩區，和民眾迎接新年的第一道曙光，隨後前往原住民會館發表原民政策，溫度雖然低，場面仍十分熱鬧。



柯文哲表示，台灣在過去24年，經歷三次政黨輪替，每一次人民都認為可以擺脫過去的包袱，讓台灣成為一個更民主、更進步，人們更加豐衣足食的國家，無奈權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，“理想很豐滿，現實很骨感”，藍綠兩黨都曾經出現過政治明星，帶著台灣人的期望風光上任，可惜開出來的選舉支票大多變成一場空，台灣人民一再重復希望和失望的循環，逐漸對進步和改革失去信心。



柯文哲強調，2014年他在參選台北市長時，就說過“改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始”，過去在台北市政府的八年，他成功地把進步價值和政治文化成功帶進北市府裡。



柯文表示，12天後的大選很重要，攸關這樣的文化能不能帶進“總統府”，讓台灣“改變成真”，柯文哲表示：我們要選擇的不該是“舊勢力”而是“新政治”，要選擇的是“清廉、勤政、愛民、愛鄉土”而不是“貪污腐敗、口號治國”，我們更要拋開“意識形態”，以“理性、務實、科學”治國。



柯文哲提到，這場大選不是單純選“總統”，更要處理台灣長期積累的棘手問題，包含能源轉型、人口危機、兩岸衝突等等，大選結果將決定我們要打造什麼的國家和未來，因此我們應該要包容共生，不要彼此仇視；要法治、不要人治；要民主，不要民粹；團結所有可以團結的力量，一起面對外部的挑戰。



柯文哲表示，打從自己宣布參選以來就一直不被看好，經歷過許多波折和困難，但感謝大家的一路相挺，他也呼籲支持者1月13號，要請所有相信“理性、務實、科學”，相信“民意、專業、價值”，相信政治應該落實在人民生活每一天的朋友們，踴躍出來投票。“總統”“副總統”投給一號柯盈配，政黨票12號台灣民眾黨。柯文哲更感性的表示：人民是他從政的理由，一路堅持的力量，他也一定會信守承諾，與人民一起堅持，拚戰到底。