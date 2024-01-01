【
大
中
小
】 【
打 印
】
今天全國鐵路迎假期返程高峰
http://www.CRNTT.com
2024-01-01 13:04:18
（來源：新華社）
中評社北京1月1日電／據央視新聞消息，記者從國鐵集團獲悉，昨天（2023年12月31日），全國鐵路發送旅客1221.2萬人次，其中北京局集團公司發送旅客97.9萬人次，上海局集團公司發送旅客260.8萬人次，廣州局集團公司發送旅客201.3萬人次，運輸安全平穩有序。共開行列車10744列，其中加開列車512列。
今天，全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1600萬人次，計劃開行旅客列車11169列，其中加開787列。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
提升監管水平釋放旅遊消費潛力
(2023-12-23 08:45:04)
年尾旅遊旺季 航空股值博
(2023-12-22 19:18:27)
高雄18名里長赴大陸旅遊遭約談 列被告
(2023-12-22 11:02:04)
里長赴陸旅遊遭法辦 趙少康：看不出哪違法
(2023-12-17 12:36:47)
今年前11月全國鐵路發送旅客35.6億人次
(2023-12-13 17:16:55)
合力推動入境游加快復甦
(2023-12-12 07:07:51)
綠查里長赴陸 林右昌：51團556人偵辦中
(2023-12-11 18:17:13)