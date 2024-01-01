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今天全國鐵路迎假期返程高峰
http://www.CRNTT.com   2024-01-01 13:04:18


（來源：新華社）
　　中評社北京1月1日電／據央視新聞消息，記者從國鐵集團獲悉，昨天（2023年12月31日），全國鐵路發送旅客1221.2萬人次，其中北京局集團公司發送旅客97.9萬人次，上海局集團公司發送旅客260.8萬人次，廣州局集團公司發送旅客201.3萬人次，運輸安全平穩有序。共開行列車10744列，其中加開列車512列。

　　今天，全國鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1600萬人次，計劃開行旅客列車11169列，其中加開787列。

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