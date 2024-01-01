中美兩國領導人互致賀信慶祝建交45周年

當地時間11月15日，國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛裡莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登邀請習近平一道在斐洛裡莊園裡散步。（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據新華社報導，2024年1月1日，國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。



習近平在賀信中指出，中美建立外交關係是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。歷史已經並將繼續充分證明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道，理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。



習近平指出，我同拜登總統在舊金山會晤，開辟了面向未來的“舊金山願景”，為中美關係發展指明了方向。雙方要認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



習近平強調，我願同拜登總統共同努力，繼續為中美關係把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業。



拜登在賀信中表示，1979年建交以來，美中之間的聯繫促進了美國、中國和全世界的繁榮和機遇。我致力於負責任地管理這一重要關係。我期待在我們的前任們以及我們多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關係。