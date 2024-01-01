備戰第二場辯論會　吳欣盈行前特訓曝光

民眾黨2024副手候選人吳欣盈針對辯論會進行特訓。（照片：民眾黨提供） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）2024大選副手候選人辯論會於元旦下午2點在台北公視舉行，由於台灣民眾黨的吳欣盈的出生、成長都在美國，相對普通話較不流利，且對台灣政治與術語較不熟悉，相比藍綠副手趙少康、蕭美琴都是政壇老手，比較吃虧，因此需要特訓。



柯陣營也邀請台大政治系教授彭錦鵬等政經、政策專家學者和媒體人扮演對手，演練辯論流程，在電視辯論會將針對民眾黨2024候選人柯文哲在電視辯論會來不及講，或藍綠沒有回應的部分，再做補充和加強。



從柯陣營釋出的辯論前訓練影片，可以看出吳欣盈會在擅長的女性議題、校園安全議題有所著墨，對於綠營曾猛攻的“仇女”議題也有所排練，但普通話仍然有些“卡卡的”。



2024副手候選人辯論會被安排在元旦連假最後一天、1日下午2點於台北公視舉行，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈將進行攻防戰。



此次辯論流程分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段，總時數長達2小時，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經三陣營代表在協商會議中抽籤確定，發言順序，依抽籤依序為，蕭美琴、吳欣盈、趙少康，並由台媒自由時報、民視、TVBS、聯合報記者提問。