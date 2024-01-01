台軍方下令這“39小時”營區戒嚴　原因曝光

台軍方下令，自1月12日下午5點至1月14日早上8點止，各級部隊軍車非有營區最高層級核准不得外出，不准進行械彈運送等移防或進駐 。（台“國防部”發言人臉書） 中評社台北1月1日電／距離2024大選1月13日投票日只剩12天，為免部隊議題遭到有心人士操作，台軍方罕見下令，自2024年1月12日下午5點至1月14日早上8點止39小時，全軍提升至“重點戒備”。更為避免突發狀況，39個小時內各級部隊軍車非有營區最高層級核准不得外出，不准進行械彈運送等移防或進駐，確保不會遭有心人士進行假訊息操作，影響民心及大選。



依循往例，選舉期間，台“國防部”依據“國軍經常戰備時期突發狀況處置規定”對本島與外（離）島部隊，以最大投票人數排定戰備輪值，執勤人員不會有增減。人員休假也要依休假規定妥慎規劃且不得任意更動，若因特殊事由需更動，需簽奉少將（旅）級主官核准後方可更換。



台軍方特別下令，各單位不得於選舉投票當日對派定人員施以檢束、禁足、罰勤等懲罰也不能限制官兵返鄉投票。並律定於選舉當日中午12時交接。除部分官兵如海峽巡弋、空中巡弋等受影響外，其餘多數官兵均可分批返鄉投票，部隊保持正常運作。



不過，軍方官員表示，自去年起8月後，大陸機艦時有越過“海峽中線”情形，兩岸軍事情勢嚴峻，這是2020年“總統”大選不曾有的形勢。因此，海空軍官兵與24小時待命的飛彈部隊及空軍戰管等官兵留守人數，可能較2020年多。



台軍方還要求，“重點戒備”期間，各單位車輛應避免出營區，如有特殊需求，派遣車輛核定並須要提升到將級主官層級，軍事車輛機動路線也需完成事先規劃，避開選舉造勢場合及道路等敏感地區。



據瞭解，台軍方此舉，就是為了避免部隊在選前的動態，成為有心人士製造話題，製作假訊息影響民心及大選。同時，軍方也下令，三軍部隊自1日起職缺管制，重要軍職人事凍結，遇缺也暫不派職，待明年520新“總統”就任始解除管制。