新竹縣元旦升旗　縣長楊文科提四大目標

新竹縣各界慶祝2024年元旦升旗典禮，縣長楊文科等人與民眾一起揮舞青天白日旗。(照:新竹縣政府) 中評社新竹1月1日電／新竹縣各界慶祝2024年元旦升旗典禮，由中國國民黨縣長楊文科率領各局處主管，與縣議會議長張鎮榮、議員及十三鄉鎮市長及各界民意代表、各機關團體及鄉親近6000人共襄盛舉。升旗典禮的活動現場設有3座2024意象的拍照背板，以及時下最夯的2座巨型扭蛋機，讓親子一起轉扭蛋，吸引許多民眾前來拍照及升旗。



楊文科在會中報告新年工作，持續推動交通、教育等各項便民服務，以“拚經濟、重文教、樂安居、享福利”為目標，持續“打造科技首都·幸福竹縣”的願景。



升旗典禮由中華國際熱愛大自然促進會總會帶來開場表演，以充滿朝氣、有幸福感的演出，帶來“光明頌”以及“大自然青年進行曲”二首曲目，希望在新年新氣象之際迎向希望，社會和諧、國泰民安。接著上場的是熱力四射的MIKI兒童街舞工作室的小朋友，他們帥氣、可愛、歡樂的風格，以高超的舞蹈能力，成為台上最吸睛的焦點。最後上場的是磅砣氣勢的跆拳道表演，由赫跆拳運動館的成員，展現學員武術精神的態度與專注，在手腳搭配下結合速度與力量的動作，展現力與美的流動美感，最後以精彩的擊破，開啟隆重的升旗典禮。



根據《中時新聞網》報導，楊文科指出，他向鄉親報告新年工作：



第一件事情就是新竹縣長期照顧管理中心今天正式成立，將衛生局、社會處有關單位合併，並整合302家長照機構，便利有需要的民眾。



第二件事情則為了新竹縣長遠發展，持續推動及爭取科三園區、台知園區，並規畫“科技大橋”連接2個園區，也期望紓解前往竹科的交通問題。

