甘肃地震暂未有伤亡报告，震中民房有裂缝

共和鎮中和村村民家中房屋出現裂縫。受新京報記者採訪者供圖（來源：新京報） 中評社北京1月1日電／据新京报报道，据中国地震台网消息，2023年12月31日22时27分38秒在甘肃白银市平川区(北纬36.74度，东经105.00度)发生4.9级地震，震源深度10公里。2024年1月1日0时30分许，新京报记者从多个权威部门获悉，经瞭解，震中附近震感強烈。截至目前，暂未收到房屋倒塌及人员伤亡情况报告。



据甘肃省地震局消息，此次地震震中位於甘肃白银市平川区共和镇。2023年12月31日晚，共和镇的村民告诉记者，31日22时27分许，她与孩子正准备入睡，突然耳边传来一阵巨响，“开始以为是马路上有大车经过，后来房子摇晃，才反应过来是地震了。”该村民说，地震摇晃大约持续了10秒钟，她与孩子来不及穿衣，连忙往门的方向跑，可门怎么也打不开，等地面不再摇晃后，她才把房门打开，跑到屋外空旷的地方避险。该村民还说，她的父母与弟弟住在距其800米外的中和村，“他们说家中的房屋多处出现裂缝，但好在没有出现倒塌。”



据甘肃省地震局消息，震中距离最近的行政村为平川区宝积镇小川村，距离震中6公里。多位村民反映，地震过后，家中的房屋同样出现了裂缝。吴贵（化名）回忆，手机的地震警报突然在夜里响起，几乎是同一时间，屋內的房顶因摇晃而发出巨大的声响。意识到地震后，他迅速跑到空旷处避险。地震过后，吴贵回到家中发现，屋內靠著柱子的墙壁，出现了一条长约一米的裂缝。2024年1月1日凌晨，小川村村干部告诉记者，经排查，小川村暂未发现村民伤亡及房屋倒塌的情况。



新京报记者从甘肃省消防救援总队获悉，地震发生后，总队立即启动一级响应，迅速调派兰州、白银、新区、定西、武威、平凉6个支队，1支重型、5支轻型地震救援专业队共443名消防救援人员、61辆消防车、12头搜救犬，携带生命探测仪等地震救援装备器材10138余件（套）。目前，白银、新区、武威、平凉等4个支队共41车283人8犬已经全部集结出动，正在赶赴災害现场。



据甘肃当地媒體报道，震中附近有5处大型煤矿，震前处于停产状态，现正开展安全排查工作。甘肃省地震局、平川区地震局已派出6车28人开展现场应急响应工作。其他有关情况正在进一步瞭解中。