蕭美琴佩戴美國國旗口罩出席辯論會，青天白日旗只在黑貓下巴的小圍兜，更主動發布臉書。（照:蕭美琴臉書） 中評社台北1月1日電（記者 黃筱筠）今天是2024年第一天，也是副手候選人電視辯論會。這是繼日前副手公辦政見會之後，民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈三人第二度交鋒。三位到場順序依照抽籤為蕭、吳、趙。蕭美琴因為感冒抵達時戴著口罩，但這個口罩曾經引起討論，美國國旗面積遠大於青天白日旗。



蕭美琴隨後更在臉書發文，秀出這個美國星條旗口罩，口罩上雖也有“中華民國”青天白口旗，但只在黑貓的小圍兜上。



民進黨候選人賴清德日前電視辯論會，提及“中華民國”（“憲法”）災難說之後，蕭美琴今天出席電視辯論會時，依然穿著深色套裝內搭白色衣服。但她因感冒仍戴著口罩，這面口罩在美國捐贈台灣疫苗時引起討論。



這片口罩左半邊有一個大大的美國國旗，中下方一隻黑貓，脖子上圍著“中華民國”國旗領巾，然後右半邊構圖留白，右下角寫著英文字：“Strong Together （一起強大）。



賴清德陣營國政召集人鄭麗君今天也再度出席陪同。鄭麗君也一樣穿著深色衣服出現。



吳欣盈接著在蕭美琴之後抵達，穿著寶藍色套裝，加上黑色絲襪以及黑色跟鞋，一抵達電視台外面滿臉笑容跟公共電視董事長胡元輝等人握手打招呼。



辯論共分四階段，第一階段為申論，每人8分鐘，發言順序為蕭美琴、吳欣盈、趙少康；第二階段進入媒體提問，由《自由時報》、《民視》、《TVBS》與《聯合報》4家媒體分別提問，每位候選人皆有2分鐘時間回答，而候選人的答覆順序各題不同。

