侯辦：賴清德把“憲法”當垃圾　全民無法接受

侯友宜競選辦公室舉行“金孫誣‘憲’“台獨”再現”記者會。（照:國民黨提供） 中評社台北1月1日電／針對民進黨2024大選候選人賴清德先後稱“中華民國”跟“中華民國憲法”是災難，中國國民黨大選候選人侯友宜競選辦公室今舉行“金孫誣‘憲’“台獨”再現”記者會，發言人黃子哲痛批，賴清德當年宣誓就任“副總統”，已宣誓要遵守“憲法”效忠國家，如今不認同“憲法”，根本違背誓言！而過去高喊“台獨”萬歲的賴清德，現在參選“總統”卻對“台獨”左閃右閃，從務實“台獨”工作者變成狡猾的“台獨”工作者，已經成為“獨狡獸”。



黃子哲指出，賴清德現在敢說“中華民國憲法”是災難，恐怕賴清德未來會說“中華民國憲法”是塑膠、是垃圾，全民沒有辦法接受賴清德對“中華民國憲法”如此污衊。請賴清德別忘了，當年宣誓就任“副總統”，立誓遵守“憲法”、效忠國家，請問賴清德要效忠的國家不是“中華民國”嗎？難道是台灣共和國？賴清德要做“中華民國”的賣國賊嗎？



黃子哲表示，賴清德就職宣誓時也說，“違背誓言，願受國家嚴厲之制裁”，如今說“中華民國憲法”是災難的賴清德，就是違背誓言，要不要如何制裁跟懲罰自己？人民一定會用選票制這種負心漢！黃子哲說，制憲立國就是賴清德過去到現在的主張，但賴清德現在為了參選“總統”不敢提“台獨”，已從務實“台獨”工作者變成狡猾的“台獨”工作者，成為“獨狡獸”，而賴清德“台獨”不安定的靈魂，就是兩岸衝突最危險因子。



“立法委員”候選人王鴻薇表示，賴清德在辯論會上說出“中華民國”是災難，後來又說是口誤，但大家都知道，這是賴清德的真心話大冒險，而賴清德後來加碼說“中華民國憲法”是災難”，這樣的發言才真的是一場災難！請問當初在“憲法”底下宣誓就任“副總統”的賴清德，難道是災難“副總統”嗎？請賴清德對全國老百姓說清楚，你現在是在競選“中華民國總統”，還是在選台灣國的“總統”？



王鴻薇表示，賴清德2019年跟“台獨”教父辜寬敏站在一起，並說現在時機已經到了，越來越多民眾認為台灣需要新“憲法”，請問賴清德，萬一當選“總統”是否會重新制憲？是否會改國號？王鴻薇批評，賴清德現在參選“總統”，只是把“中華民國憲法”當作取得權力的工具，從賴清德大小造勢就可發現，幾乎看不見“國旗”，去年民進黨政府慶祝“國慶”，甚至把“中華民國”消失，英文變成“Taiwan National Day”，請賴清德說出真心話，告訴全世界、告訴美國，是不是準備改變現狀？



侯友宜競選辦公室發言人柳采葳也改編“刻在你心底的名字”歌詞，變成“刻在賴心底的“台獨”送給賴清德：“刻在賴心底的“台獨”，忘記了民國這回事，於是謊言說了一次就一輩子，曾頑固跟人民對峙，覺得連誠實都是奢侈，如果有下次，我會再騙一次。

