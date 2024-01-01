馬辦：反對九二共識就是否定“中華民國憲法”

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北1月1日電／針對連日來蔡英文與賴清德的發言，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，“九二共識”是根據“中華民國憲法”而來，“九二共識等同“中華民國”，反對“九二共識”的人，就是反對“中華民國憲法”。蔡賴如果不遵守“中華民國憲法”，就是出賣台灣人利益，愧對“憲法”與民眾。



蕭旭岑表示，馬英九執政八年，更證明九二共識是兩岸共同政治基礎，可讓兩岸對等、尊嚴互動，兩岸領導人還可以在新加坡會晤，蔡英文做得到嗎？蔡英文明顯是“做不到，我就弄臭它、打破它”，絲毫不顧台灣人死活。



蕭旭岑指出，“中華民國憲法”關於兩岸定位就是“一個中國，兩個地區”，迄今沒有修過，前民進黨主席謝長廷也說我們是“一中憲法”。蔡英文與賴清德都否定“中華民國憲法”的“一中原則”，不願公開承認兩岸定位不是兩個國家，是造成兩岸兵凶戰危的最根本原因。



蕭旭岑表示，“九二共識”是“我方”政府提出，大陸方面接受，這才有李登輝、馬英九主政時，兩岸可以溝通交流的重要基礎。去年馬英九訪問中國大陸，也再次確認“雙方同意用口頭聲明方式各自表達”，原汁原味的九二共識。



蕭旭岑質疑，他反而要請教蔡英文與賴清德，找不到兩岸共同政治基礎，無法維持現狀，搞到台海兵凶戰危，危害台灣人利益，還要拖美國等外國朋友下水，真正的目的是什麼？是不是就是要執行所謂“蔡英文路線”的“台獨”路線？民進黨有在管台灣人死活嗎？



蕭旭岑表示，蔡英文執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債27萬，也是歷史新高。結果蔡英文讓台灣人債留曾孫還不夠，還要出賣台灣人利益，否定九二共識與“中華民國憲法”，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎？