金正恩：若美韓與朝軍事對抗，朝將強力反擊　

中評社北京1月1日電／據央視新聞報導，據朝中社2024年1月1日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩2023年12月31日在勞動黨中央委員會本部大樓會見朝鮮人民軍各大聯合部隊首長等主要指揮官。金正恩表示，美韓對朝鮮的各類挑釁愈演愈烈，朝鮮要對其予以堅決粉碎。如果美韓選擇反朝軍事對抗，朝鮮就會毫不猶豫地發動一切超強力手段和潛力，實施毀滅性打擊來予以徹底消滅。