管中閔再批賴　色變振恐亦不過秦舞陽之流爾

台大前校長管中閔在臉書再批民進黨大選候選人賴清德，面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責。(照:管中閔臉書) 中評社台北1月1日電／台灣大學前校長管中閔今天在臉書再批民進黨2024大選候選人賴清德，面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責。這是什麼樣的擔當？更直指：“我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。”



2023年12月30日賴清德在電視辯論會中表示，管中閔能當台大校長，是他在“行政院長”任內核定的。管中閔昨天在臉書貼一張黑色字卡，寫道：2018年政府傾盡全力粗暴干涉台灣大學校長遴選迫害校長當選人，破壞大學自治，當時的“行政院長”：賴清德。聽“總統”候選人辯論會有感：迴避問題，但無法逃避歷史與責任。



管中閔今天在臉書發文指出，賴清德當年擔任“行政院長”，指揮部會打壓台大，迫害校長當選人時，威風凜凛，殺氣騰騰。如今面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責。這是什麼樣的擔當？



他又說，2019年面對網軍攻擊，賴清德只會在鏡頭前哀求，請“總統”約束網軍。這是什麼樣的骨氣？



管中閔指出，他不禁想到，有朝一日若面對軍事威脅，賴清德是否也只會在鏡頭前哀求，請對方“約束軍隊”？



管中閔指出，史記荊軻刺秦王中的秦舞陽，在市井殺人，見到秦王卻“色變振恐”。我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。