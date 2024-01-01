蕭美琴申論肯定“蔡英文路線”

民進黨2024副手候選人蕭美琴在辯論會上申論。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電／2024大選唯一一場副手候選人辯論會今天下午2時在公視登場。第一位上場的是民進黨候選人蕭美琴進行8分鐘的申論。蕭強調在蔡英文執政8年的政績，她推動六大核心產業；面對地緣政治的動盪，台灣努力和理念相近的國家發展關係，在兩岸關係維持穩定和平的現狀，以“冷靜不躁進，理性不挑釁”的態度來應對，這也是八年來，蔡英文被國際社會所信賴的路線。



辯論會第一階段申論，蕭美琴說，首先要祝大家2024新年快樂，也謝謝大家在元旦連價期間跟我們一起關心這場選戰，關心台灣的未來。



再過十幾天，台灣即將要選出未來四年帶領台灣的“總統”。有國際媒體說，這是2024年全球最重要的一場選舉之一，全世界高度關注，台灣人民即將選出什麼樣的領導人、什麼樣的“總統”。因為，這個選擇，不只關係到台灣的未來，更關係著台灣是不是持續在正確的道路上和國際一起合作壯大，還是從世界脫隊，成為風險的來源，這攸關全球的穩定跟繁榮。



這八年來，因為對的政策，台灣變得更加的活躍和壯大，我們告別22K，走出經濟上多年的困頓和停滯，成為全球供應鏈的要角。在全球政治上，更多國家選擇和我們站在一起，因為合作帶來更多的安全與機會。然而，國際局勢的變化非常快速，台灣和世界，正面臨三大變局的挑戰，等待我們做出正確的選擇：



第一個變局，是全球經濟的結構性變化。這包括高科技供應鏈的重組，美中貿易戰、以及俄烏戰爭下帶來的全球經濟放緩和通貨膨脹、中國內部社會經濟情勢的不透明、以及全球新冠疫情所帶來的經濟衝擊都持續當中。