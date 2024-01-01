丹麥女王宣布將於1月14日退位

中評社北京1月1日電／據參考消息網報導，據美聯社2023年12月31日報導，丹麥女王瑪格麗特二世當天宣布，她將在登基52周年之際退位，並將王位傳給兒子腓特烈王儲。



瑪格麗特二世是歐洲目前在世的在位時間最長的君主。她當天在新年致辭中表示，她將於2024年1月14日退位。1月14日是瑪格麗特二世登基紀念日，她31歲時在父親腓特烈九世國王去世後繼位。



83歲的瑪格麗特二世說，2023年初的背部手術讓她開始“思考未來”，考慮傳位一事。她在致辭時說：“我決定現在就是合適的時機。”



丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森在一份聲明中向女王致敬，表示“衷心感謝女王陛下為王國作出的畢生奉獻和不懈努力”，瑪格麗特二世是“丹麥的象徵”，“多年來全身心地投入到我們這個民族和國家的事業中”。



報導稱，身高1.82米、酷愛抽煙的瑪格麗特二世一直是丹麥最受歡迎的公眾人物之一。她經常不帶隨從出現在哥本哈根街頭，她的隨和個性和作為語言學家和設計師的天賦贏得了丹麥人的讚賞。



她是一名滑雪愛好者，曾以公主的身份加入丹麥女子空軍，還學過柔道。儘管年紀越來越大，但她依然是個女強人。2011年，年過七旬的她身穿軍裝視察了駐阿富汗南部的丹麥部隊。