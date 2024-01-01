蕭美琴申論大談蔡政績　完全沒提賴清德

民進黨副手候選人蕭美琴進行申論。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 黃筱筠）2024大選副手辯論會元旦下午登場，民進黨蕭美琴在第一輪的申論，一再強調蔡英文政績、以及蔡英文路線受到信賴，卻沒提到候選人賴清德，蔡英文儼然在明年大選成為第四位候選人。



蕭美琴因為感冒還沒有痊癒，講話時聲音沙啞，也數度咳嗽，剛步入公共電視台所戴的美國戰貓口罩，在辯論會時並沒有戴著。



蕭美琴是賴清德副手，但是在申論時總共8分鐘都完全沒有提到賴清德，反而一再彰顯蔡英文政績。



她說，這8年來，因為對的政策，台灣變得更加的活躍和壯大，我們告別22K，走出經濟上多年的困頓和停滯，成為全球供應鏈的要角。在全球政治上，更多國家選擇和我們站在一起，因為合作帶來更多的安全與機會。然而，國際局勢的變化非常快速，台灣和世界，正面臨三大變局的挑戰，等待我們做出正確的選擇。



蕭美琴強調，我們的“總統”、“副總統”在未來應該要有國際觀，要有面對世界的智慧與能力，成為國際所信任的合作對象，我們才能夠在面對這些挑戰的過程中，有更多的力量與資源來因應。世界在改變，台灣要往前走，我們不能在依賴8年前、16年前的舊思維，舊方法。國民黨所提出面對未來的政策，無論重啟服貿，或引進大量的中生來台工作等等，就是這些陳舊的主張。



她指出，台灣不能回到過去，或許是因為選舉的關係，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生。但是回顧8年前國民黨執政的年代，當時的股市衹有8100點，年輕人的薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏。



蕭美琴說，如今，台灣人均GDP已經超越韓國，達到將近3萬3000美元；這幾年的經濟成長居四小龍之首，台灣對外出口成長了七成；而且無論是幼兒照顧或長輩的長照資源，都成長了好幾倍；勞保基金累積撥補到今年也會超過兩億。各項國際評比，都顯示台灣的競爭力不斷的上升中。無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在蔡英文任內都屢創新高。