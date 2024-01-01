零關稅！這一協定，今日正式生效

中評社北京1月1日電／據中國經濟網報導，2024年1月1日，中國—尼加拉瓜自由貿易協定正式生效。根據安排，雙方將在貨物貿易、服務貿易和投資市場准入等領域實現高水平相互開放。



2024年1月1日開始，企業可以憑借中國—尼加拉瓜自由貿易協定的原產地證書在中尼貿易中享受相應的關稅減讓。協定生效首年，60%的產品立即降為零關稅，隨著後期持續降稅，中尼雙方最終零關稅產品的占比將超過95%。



據瞭解，協定生效後，享惠產品主要為我國自尼加拉瓜進口的牛肉、蝦、咖啡、可可等；以及尼加拉瓜自我國進口的汽車、摩托車、電池、光伏組件、服裝和紡織品、鞋靴等。



青島海關關稅處處長畢海軍表示，山東省主要的受益產業為農產品、紡織以及包括輪胎等在內的汽車產業。據測算，協定生效後首年，山東企業可以節省關稅成本約2000萬元。



值得關注的是，中尼自貿協定是我國對外簽署的第21個自貿協定，也是我國首個以負面清單方式開放跨境服務貿易和投資的自貿協定。業內人士表示，從“正面清單”到“負面清單”，也意味著開放水平進一步提高。



對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示：“我們一般把負面清單看作高水平開放的工具，中國現在已經進入自由貿易協定要全面實施負面清單的階段。”



