吳欣盈：台灣應重回經濟優先正軌

民眾黨2024副手候選人吳欣盈(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）2024大選副手候選人辯論會於元旦下午2點在公視舉行，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈在第一階段申論時強調，8屆大選以來，她是唯一有實務財經背景的候選人，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水，政府與民間攜手，重回到亞洲四小龍時代，“經濟向前行 台灣才會贏”，讓台灣重回經濟優先的正軌！棄藍綠·保台灣！



但吳欣盈此一說法有誤，馬英九執政時的副手蕭萬長，即具有財經背景，曾任“經濟部長”。



吳欣盈第一階段申論全文如下：



主持人、二位候選人，媒體朋友以及“全國”的觀眾朋友，大家好！我是吳欣盈，台語唸做〔我先贏〕。8屆“總統”選舉以來，我是唯一有實務財經背景的候選人，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水，政府與民間攜手，重回到亞洲四小龍時代，“經濟向前行 台灣才會贏”。



20年前，我離開英國證券分析師的工作回到台灣，由保險課長歷練起，也同時負責企業的慈善基金會。在國際上我受到許多肯定，例如獲選洛克菲勒相關基金會的首位亞洲董事，此外也曾代表民間團體向聯合國安理會進行報告。我也協助許多非營利組織站上國際舞台，例如台灣乳腺癌患者協會，受小布希“總統”夫人表揚並接受《時代》雜誌採訪。這證明了“二軌外交”，讓台灣走上國際不是問題。



做公益讓我走遍超過60個國家，從小祖父跟我說“取之社會，用之社會”，為了民眾服務，我積極推動乳癌篩檢宣導以及長者講生命故事，服務也超過1100間機構、20萬名的長者及同學，都是回饋社會的最佳實踐。