侯康配當選率小幅超車賴蕭配　差距0.01%

2024大選候選人預測當選率。(圖:選戰溫度計官方網站) 中評社台北1月1日電／2024年第一天，網路溫度計網站“2024選戰溫度計”今天公佈最新大選當選預測出爐，中國國民黨侯康配首度反超民進黨賴蕭配，兩組人僅差距0.01%，雙方進入關鍵激戰。根據該官方網站指出，國民黨大選正副候選人侯友宜、趙少康當選率達到38.11%，超越民進黨的賴蕭配與民眾黨的柯盈配。



根據“2024選戰溫度計 贏讚台灣未來”官方網站今公布最新候選人預測當選率，指出，國民黨正副“總統”候選人侯友宜、趙少康當選率38.11%，贏過民進黨正副“總統”候選人賴清德、蕭美琴的38.10%以及民眾黨正副“總統”候選人柯文哲、吳欣盈的23.79%。



對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，侯康配的當選率從先前的一直落後賴蕭配，到後來差距拉近，到現在變成超越0.01%，雖然幅度很有限，但迎頭趕上的趨勢相當明顯，如今出現黃金交叉，反映民心思變，政黨輪替的可能性大增。



比較12月31日“跨世代好感度”25～39歲的數據，侯康配從原本第三名，超越賴蕭配且與柯盈配並列第一。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，侯康配在25～39歲的好感度後來居上，這是一個非常重要的指標。



賴祥蔚指出，因為過去民調顯示，年輕人支持國民黨或侯友宜的比例比較低，變成一大罩門。現在年輕族群好感度攀升跟柯文哲並列第一，這可能是侯友宜的副手趙少康深入年輕族群，直球對決，大有加分效果，加上賴清德萬里老家的爭議始終沒有被有效化解，造成年輕人支持板塊的位移。



此外，賴蕭配、侯康配在首投族好感度名次互換，侯康配今日好感度躍居第二。