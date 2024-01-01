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印度發射運載火箭，載首顆研究黑洞科學衛星
http://www.CRNTT.com   2024-01-01 17:22:29


　　中評社北京1月1日電／據央視新聞報導，當地時間1月1日早上，印度空間研究組織在安得拉邦發射PSLV－C58運載火箭，搭載了印度首顆用於研究黑洞的科學衛星XPoSat。

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