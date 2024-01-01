被問外交　趙少康：綠執政得到什麼“主權”

趙少康。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 張嘉文）2024大選副手候選人電視辯論會今天登場，由公視轉播，中國國民黨候選人趙少康被問到外交議題抨擊，民進黨執政了8年，又獲得了什麼“主權”呢？他看什麼也看不到“主權”啊？這個不能參加、那個不能參加，這個“邦交”國、那個“邦交”國丟了，沒有任何“主權”獲得。



趙少康表示，前“外交部長”錢復，曾經說過大陸政策是外交政策的上位政策。民進黨不相信要去闖，就是我們丟了9個“邦交”國。 那民進黨執政的8年，外交上有什麼成就呢？9個“邦交”國就這樣丟了，任何的國際組織，我們參加了嗎？WHA觀察員也當不了。國際氣象組織國際刑警組織，國際的這個環保組織，沒有一個組織進得去的。然後叫我們吃萊豬，我們吃了，核食也吃了，我們進了CPTPP？進了RCEP？跟中日簽了FTA嗎？跟美國簽了FTA嗎？



趙少康說，所以，第一個，我還是主張我們執政的話，還是要跟大陸談，外交休兵，不要再搶來搶去了，無謂的浪費，第二點，我們自己的實力要提升，我當環保署長的時候，那時候台灣經濟還不錯，法國賣給我們這個幻象2000，賣給我們拉法葉，法國的女環保部長邀請我到法國去，我沿路從荷蘭、德國、法國、丹麥，我見了十幾個部長，包括環保部長、經濟部長、其他的財經部長，很多在辦公室裡見的，為什麼不在外面呢？為什麼，我們有經濟實力，當你有實力的時候，這些國家就重視你。



他表示，到這個巴西參加里約熱內盧的地球高峰會，跟美國環保署長，面對面2個人開會，討論我們兩邊怎麼樣的合作。馬英九執政的時候，120幾個免簽國包括美國，那他到底丟了什麼“主權”？你們常常想說他是賣了“主權”，他出賣了什麼“主權”呢？“主權”不是好好的嘛，那你民進黨執政了8年，你又獲得了什麼“主權”呢？我看什麼也看不到“主權”啊？這個不能參加、那個不能參加，這個“邦交”國、那個“邦交”國丟了，沒有任何“主權”獲得的嘛，這是我的答案。