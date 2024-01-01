繼續留在大陸追夢圓夢

兩岸書法家會聚貴陽同寫“福”字迎新年（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據新華社報導，30日下午，兩岸同胞“Music Bye”2023告別派對在廈門聯發華美空間拉開帷幕。參加活動的台灣同胞表示，在大陸打拼找到廣闊舞台，新的一年將繼續留在大陸追夢圓夢。



來自台北的青年沈星佑拍下現場熱鬧的場景，並錄制了一段新年祝福語音，製作成一張融合了圖文、音頻的多媒體明信片，寄給在台灣的家人。



“我希望家裡人看到我在這邊一切都好。”沈星佑說，“在大陸從事物流餐飲8年，我始終堅信，大陸廣闊市場可以讓我實現夢想。福建在探索海峽兩岸融合發展新路上一直先行先試，希望我們台青和大陸朋友可以努力一起共建第一家園。”



台灣青年林宛蓁是廈門多所小學的樂團指揮老師。在當天的活動中，她通過講座，帶領民眾瞭解古典音樂的魅力，並就“如何欣賞交響樂”進行分享。



“在中華文化滋養下，不管是經典音樂還是當下的流行音樂都會引發兩岸同胞的情感共鳴，我願意成為這種友好交流的傳播者。”林宛蓁說，“新的一年，希望我能去到大陸更多的城市學習交流，用音樂連結兩岸。”



台灣青年金於峰致力於將“鼻尖上的台灣”帶到大陸，把傳統制香“玩”出新花樣。活動現場，他將制香搬到攤位上，讓民眾可以直接體驗傳統文化，吸引了不少年輕人的駐足。



“香道在中國古代是與掛畫、品茶、插花並列的雅事。”金於峰說，他樂見香道作為傳統文化被越來越多的年輕人喜歡，新的一年，他將繼續研發更多傳統文化與現代潮流相融合的香道產品。



福建省28日發布落實中央關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的22條實施意見。



金於峰說，這更加堅定了他在大陸發展的信心和決心，“這些舉措，讓我們台灣同胞在大陸更加便利地生活，真切地感受到‘閩台親上親’。大陸是台灣青年創業就業的熱土和家園，希望明年有更多的台灣青年來大陸追夢圓夢。”