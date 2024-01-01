中評社北京1月1日電／據中國經濟日報報導，福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員林立峰在經濟日報上發表文章表示，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》提出，鼓勵兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進中華優秀傳統文化保護傳承和創新發展。閩台文化產業融合發展有著深遠的歷史積澱，共同的民間信仰文化、閩南語文化、茶文化、戲曲文化、飲食文化等，既為聯結閩台文化產業提供了豐富資源，也為打造更多閩台文化產業合作平台奠定了堅實基礎。



加快推進閩台文化產業融合發展，關鍵是要把握好閩台文化產業融合發展的魂與根。中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性等突出特性，是閩台文化產業融合發展的魂與根。要把弘揚“九州共貫的大一統傳統”“天下大同的社會理念”以及“共生並進的多元文化”作為閩台文化產業融合發展的主旋律，充分展示中華各民族文化融為一體且牢固凝聚的文化特質。閩台文化產業融合發展，要充分展現中華文明上下五千年始終不間斷的寶貴精神財富，把源遠流長的歷史連續性作為增強民族認同感與自豪感的敘事方式，用縱橫捭闔的歷史畫卷、鮮活生動的歷史事件充分展現中華民族的優秀傳統文化，鑄牢中華民族共同體意識。閩台地緣相近，大部分台灣同胞的祖籍地在福建，閩南語、客家話等方言在閩台地區均具有廣泛的群眾基礎。方言交流是閩台民眾以心相交、增進瞭解的有效渠道，可以在“同宗同源”的話語表達中拉近雙方的距離感，在鄉音繚繞中增進雙方的互信與認同。在廣播電視作品中運用閩南語、客家話等方言元素，可以生動展現閩台民間生活的相似性，讓觀眾在“似曾相識”的生活場景中增強認同感。將方言有效融入文化產品中，賦予文創產品自帶家鄉記憶的特殊屬性，往往會成為閩台文化產業融合發展的催化劑。



加快推進閩台文化產業融合發展，相關部門要科學規劃閩台文化產業融合發展的路徑。福建各地可在“打造特色品牌、優化營商環境、搭建高端平台”等方面下足功夫，著力推動文化產業與文化旅遊協同發展。例如，莆田市可以把媽祖文化作為聯通兩岸同胞的精神橋梁，以“立德、行善、大愛”的媽祖精神作為閩台文化共同體的關鍵要素，助推閩台媽祖文化產業融合發展；泉州市可以借助“宋元中國的世界海洋商貿中心”成功列入世界遺產名錄的契機，將宋元海洋商貿元素作為文化產業發展的重要增長點；廈門市可以憑借其台胞入閩口岸的獨特優勢，做強做優“兩岸歌仔戲藝術節”“鄭成功文化節”等閩台文化交流的品牌項目，密切雙方文化藝術交流合作。同時，還應充分調動民間組織、文創企業的積極性。民間組織、文創企業在挖掘公眾喜聞樂見的交流方式上具有獨特優勢，福建的閩南戲曲、媽祖元宵“尾暝燈”、客家“過番謠”等蘊含著豐富而生動的民俗文化氣息，可以將這些歷史悠久的民間藝術和民俗活動進行包裝、設計，創造出更多更具吸引力的文化作品。

