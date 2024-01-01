趙少康：軍人待遇低　戰鬥部隊每人加薪兩萬

趙少康。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電／2024大選副手候選人辯論會今天登場，針對軍事議題，中國國民黨副手候選人趙少康表示，不能靠義務役打仗，要靠職業軍人，但目前職業軍人待遇太低沒吸引力，因此他主張將來戰鬥部隊每人加薪新台幣2萬元，重賞之下必有勇夫。



民視主持人許仲江提問指出，台灣“國防”預算僅占GDP的近2.5%，美國希望台灣將“國防”預算占比提升到3%，3位候選人是否支持繼續投資“國防”，以及對於潛艦國造、“國機國造”及義務役期恢復為1年的看法。



趙少康回應表示，中國國防預算是台灣17倍，今天台灣不管是2.5%、3.5%、5%，甚至增加到50%，也很難拼。但這當然不代表就算了，台灣要集中力量，要源頭打擊，就是飛彈、火力要能達到大陸沿岸這些基地，要能海上殲滅，如對方要用船來運送官兵，必須灘岸阻絕，絕不能讓對方上岸。



趙少康說，民進黨今天的政策是打巷戰、登陸戰，那台灣就完了，“你可以讓台灣打巷戰嗎？我們年輕人願意打巷戰嗎？”



趙少康表示，“國防”準備一定要錢花在刀口上，台灣一艘潛艦530億元，日本的雷鯨號150億元比台灣的還強、還大，“你可以說我們是第一艘，但以後也編了三、四千億要做剩下的七艘啊，這個錢有用在刀口上嗎？ ”



趙少康還指出，需要軍人來操作這些武器，志願役編制只有21萬人，15萬應該是主戰部隊，結果卻是有史以來最低，編制只有15萬5000人，主戰且真的能夠拿槍打仗的約7萬人，後備的都是滿編，“主戰的不滿編，這些人將來怎麼打仗啊？你給他再好的武器，他怎麼去打？”

