趙少康：賴清德只會哭怎麼應付危機

國民黨副手候選人趙少康第一階段申論。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電／2024大選唯一一場副手候選人辯論會今天下午2時在公視登場。中國國民黨候選人趙少康進行8分鐘的申論中痛批民進黨蔡英文執政8年，把台灣搞得兵兇戰危。他也轟民進黨候選人賴清德的老家違建，動用20幾個特勤去看守，這4年起碼花了新台幣7000萬元。連一個違建能夠處理成這個樣子，只會哭。賴清德還要搞“正名制憲”，“正名制憲”給台灣帶來危機的時候，他能怎麼應付?



趙少康第一階段申論全文如下：



大家好，兩位候選人，我們主持人啊，各位女士，各位先生，剛剛蕭女士一開始就說，這個風險來源，我就想說台灣的風險來源就是民進黨啊，就是民進黨執政這8年，把台灣搞得兵兇戰危啊，全球關注台灣沒錯，關注什麼，關注台海會不會戰爭啊？



大家都擔心台海會不會戰爭，那誰引來台海的戰爭，不就是民進黨的政策嗎？馬英九時代8年有這樣子嗎？然後呢，這個蕭女士又說國民黨都是過去的、老的思維，我光舉一個例子就好了，侯友宜贊成將來要開放大陸的觀光客到台灣來，馬英九時代大陸觀光客曾經高達400萬，民進黨現在有多少呢？



觀光在全世界佔GDP的11趴，無煙囪工業促進雙方的瞭解，又可以給台灣帶來這麼多外匯，民進黨為什麼要阻擋呢？我最近到台灣各地去看。 哎呀，那個基層真是嗷嗷待哺啊，很辛苦的。不管是計程車司機遊覽車司機民宿旅館餐廳，這個伴手禮各種基層的民生用品，他們都覺得生意很不好啊。



所以這都是民進黨造成的，民進黨剛剛講了半天說他8年來執政的多好，結果執政這麼好，怎麼會有65%的人要下架民進黨呢？所以我也講嘛，我也講我也很公平喔。就是如果說你真的覺得8年來你的生活有比較好，就請你繼續投民進黨沒有關係。 如果你覺得不好，而且未來更不好，就請你投國民黨，投侯友宜趙少康，我在這裡要宣布辭去中廣董事長。