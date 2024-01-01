吳欣盈：台應重視二軌外交、雙向貿易協定

民眾黨2024副手候選人吳欣盈第二階段回答媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月1日電（記者 鄭羿菲）針對台灣“外交”與“國防”政策，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈1日在辯論會上表示，台灣“外交”的“困境”是重點，應該重視二軌“外交”、雙向貿易協定與雙向交流，沒有人阻止我們簽署雙向協定。民眾黨也贊成“國防”預算拉高到GDP的3%，面對留營率低的問題，也要對現役軍人投入更好的福利。



2024副手候選人辯論會元旦下午2點於台北公視舉行，中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈進行攻防戰。



吳欣盈1日下午面對自由時報代表提問，未來擔任副手有什麼更好的辦法擴展台灣的國際空間、增加台灣的“友邦”數量？吳欣盈表示，台灣“外交”的“困境”是重點，以她最近去COP的經驗，“外交部”就是穿著國王的新衣，被她點破沒穿衣服。



吳欣盈說，台灣要注重二軌“外交”、雙向貿易協定與雙向交流，台灣已經簽署30多個BIA、FTA，沒有人阻擾我們的國際上交更多的朋友與實質上的合約簽署，如“央行主權基金”，“央行”雖不是IMF的會員，但許多央行對央行之間也有簽署合約，這種雙向協定可以確保台灣的外匯存底在全球經濟波動時有保險，這是沒有人阻止的。



吳欣盈指出，法規上也要有互通性，如歐盟一般資料保護規則、全球最低稅制等，只要我們能與國際接上線，能有更多國際投資來台，相對重要性就會提升，我們應該要有“護國群山”的概念，提升經濟也保護台灣。



民視代表提問，面對中國大陸對台灣的軍事威脅，如何強化“國防”？台灣的“國防”預算僅GDP的2.5%，美國希望將台灣的“國防”預算提升到GDP的3%，是否支持提高“國防”預算？



吳欣盈認為，民眾黨發現台灣“國防”面臨的問題是兩岸軍力逐漸失衡、軍購弊案連連、留營率低、部隊人力嚴重不足等問題，我們的願景是備戰而不畏戰、能戰而不求戰，我們對“國防”的目標是面對強敵不被擊垮與堅持作戰的軍隊，全民要有信任能戰勝的軍隊。



吳欣盈表示，在實體改革部分，要朝向實戰化、專業化、合理化、透明化的方向改革，我們也認同“國防”預算要拉高到GDP3%。自願役與義務役部分。她上個月參與學生票選活動時，衹有四分之一的學生認同要作戰，一般民眾其實是不要打仗的，台海部分是以自願役為主、義務役為戰力消耗補充。



吳欣盈說，軍人要有更好的待遇、薪資更高，美國、新加坡的現役軍人在機票等都有更多福利，應該好好照顧這些軍人。