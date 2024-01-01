趙少康批民進黨搞壞媒體環境　80%是綠媒

國民黨2024大選副手趙少康。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電／2024大選副手辯論會元旦下午登場，中國國民黨大選副手候選人趙少康在回應TVBS記者提問時指出，社會對立是因媒體環境不和諧，現階段80%媒體都是綠媒，幾乎是幫民進黨宣傳，這種狀況媒體環境不會好。趙承諾國民黨當選後，不會圖利特定媒體。



在第二階段媒體提問時，TVBS資深主持人錢怡君提問，這次“總統”大選，負面選舉比以往嚴重，當選要如何團結台灣？



趙少康首先回應表示，吳欣盈對財經有一定的瞭解，蕭美琴則是對美工作表現優異。但話鋒一轉，趙開始批評，基本上我們媒體風氣搞得這麼壞，當然是民進黨造成的嘛，這還用講嗎？棍子跟胡蘿蔔嗎，這個劣跡斑斑可考。不聽話的中天就把他幹掉了，對不對？然後你喜歡的媒體，就給他錢，幾億幾10億這樣給，政府的預算書拿出來就看到了嘛。



趙少康強調，社會對立源於媒體關係，“媒體關係都是民進黨搞的，80%媒體都是綠媒，幾乎是幫民進黨宣傳，三、民、自都是綠媒，這種狀況下媒體環境會好嗎？大家會和平相處嗎？”



趙少康批，民進黨過去稱媒體是第四權，執政後卻不斷打壓媒體，還禁小紅書、抖音等。趙承諾，若國民黨當選，政府若有預算絕對會公平、公正、公開投標，不會圖利特定媒體。