“憲法”是災難　蕭美琴澄清賴清德是口誤

民進黨2024副手候選人蕭美琴。（照片：攝自公視轉播畫面） 中評社台北1月1日電（記者 俞敦平）在台灣2024年大選副手候選人辯論會的媒體提問階段，聯合報執行副總編輯王茂臻在引用前天三位大選候選人對“中華民國憲法”的解釋，詢問到底“台獨黨綱”還是“憲法”哪個才是災難？哪個才是台灣的“護國神山”。民進黨2024大選副手候選人蕭美琴回應時表示，民進黨2024大選候選人賴清德昨日已經澄清了在辯論期間的口誤，並強調他的使命是要守護台灣，守護“中華民國”。



王茂臻指出，“中華民國憲法”是這一次大選討論到兩岸政策的核心議題。他引述了三位大選候選人對於“中華民國憲法”的不同看法，並提到了去年底美國知名的美中關係學者葛來儀等人在外交事務期刊上的投書，建議台灣依“中華民國憲法”處理兩岸事務，同時也建議賴清德若當選應要凍結“台獨黨綱”。王茂臻認為，美國學者的投書隱含了“中華民國憲法”與“台獨黨綱”是對立的概念，並詢問三位副手候選人，“中華民國憲法”與“台獨黨綱”誰是“護國神山”，誰是神話，誰是鄉愿與災難。



蕭美琴表示，賴清德已經澄清了在辯論期間的口誤，並強調他的使命是要守護台灣，守護“中華民國”。



蕭美琴說，民進黨的候選人都是依照“中華民國憲法”參選，如果當選也將以“中華民國憲法”宣誓就職，“中華民國”的“國旗”也會繼續在“總統府”前面升起。



蕭美琴指出，蔡英文多次提到，處理兩岸關係就是以“中華民國憲法”以及兩岸人民關係條例和現行的法規為依據，未來的賴清德也是一樣。



蕭美琴批評，國民黨2024大選候選人侯友宜要把“中華民國憲法”九二共識化，是一種風險，因為九二共識當中並沒有“中華民國憲法”的存在，尤其中國國家主席習近平已經明確提到，九二共識就是一中沒有各表，九二共識就是中華人民共和國底下的一國兩制。她質疑，面對中國這樣的立場，國民黨到底認同嗎？



蕭美琴說，有認同才叫共識，不認同不能叫做共識，這是懂中文的人都知道的。她強調，既然沒有共識，怎麼能夠把九二共識拿來當作“護國神山”。她主張，必須要很務實地來面對未來處理兩岸的關係，除了依照“中華民國憲法”以及兩岸人民關係條例之外，還要主張在現在的國際戰略架構下維持現狀，這是台灣民意有八成以上支持的共識，同時也是國際社會對我們的期待。她表示，我們會持續地維護台海的現狀，守護我們的民主自由與和平。