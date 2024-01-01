藍竹竹苗誓師大會　3萬人創紀錄盼政黨輪替

國民黨今日舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨今日在新竹縣舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，主辦單位宣稱現場湧入超過3萬人，創下新竹縣選舉史上空前的紀錄，營造團結勝選的氣勢，許多支持者都高喊要下架貪污腐敗的民進黨，期盼1月13日能完成政黨輪替。



國民黨今日在新竹縣府前廣場舉辦竹竹苗聯合團結誓師大會，包括國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市議會議長許修睿、新竹縣議會議長張鎮榮、苗栗縣議會議長李文斌、國民黨竹竹苗5“立委”候選人與多位藍營竹竹苗縣市議員都到場力挺。



侯友宜表示，竹竹苗是北台灣的科技重鎮，他當選後要全力打造竹竹苗變成像東京和舊金山灣一樣的科技重鎮，讓竹竹苗帶動整個北台灣的發展，尤其1月13日是蔣經國的逝世紀念日，蔣是守護中國愛民國服務一生的人，而他也是守護“中華民國”的人，“中華民國”就像是他的媽媽一樣，請大家支持他，讓他能一輩子守護“中華民國”和青天白日滿地紅。



朱立倫指出，他今天一早和侯友宜在國民黨中央黨部舉行升旗典禮，看著青天白日旗緩緩升起，心中充滿感動，因為“中華民國”是我們的“國家”，但是現在卻有一撮人心中不但沒有“中華民國”，還把“中華民國”當作神話和災難，這個人就是民進黨2024候選人賴清德，賴的目標是就要摧毀“中華民國”，這樣的人會帶來戰爭，賴清德若當選才是“中華民國”最大的災難。



韓國瑜說他從開始助選以來已講了81場，所以嗓子有一點聲音發不出來，但現在距離大選只剩12天，即使嗓子啞了、聲音沒了，不論如何也一定要站出來，因為竹竹苗是台灣最重要、含金量最高的科技廊帶，他拜託所有竹竹苗的鄉親一定要全力支持國民黨所推出的竹竹苗5位“立委”，讓他們可以在“立法院”為竹竹苗爭取更多的建設與預算。



蔣萬安說，今天是新年的第一天，大家齊聚在這裡就是希望未來能夠改變，翻轉過去民進黨執政8年的頹勢，過去他到各縣市去輔選，都看到大家的眼神透露出來對政黨輪替的渴望，對“國家”未來有所改變也充滿了期待，雖然有時候會覺得自己很渺小，但在大選的時候大家都是真正的主人，他拜託大家珍惜手中的選票，勇敢站出來，眾志成城，大家一定要在1月13日用手中的選票，選出好的“總統”與“立法委員”，帶領“中華民國”走上正途。

