俄羅斯就別爾哥羅德市遇襲展開報復行動

莫斯科，2023年12月30日在俄羅斯別爾哥羅德市，工作人員在現場救援。（來源：新華社） 中評社北京1月1日電／據參考消息網報導，據法新社12月31日報導，俄羅斯國防部2023年12月31日表示，作為對別爾哥羅德市遭襲的報復，俄軍在夜間打擊了烏克蘭軍事目標。



俄國防部稱，俄軍打擊了位於烏克蘭東北部城市哈爾科夫的“決策中心和軍事基礎設施”。烏方此前表示，哈爾科夫的一座賓館和幾座居民樓等建築被擊中。



另據俄羅斯衛星社報導，俄國防部稱，俄軍用高精度武器打擊了原“哈爾科夫宮”酒店，消滅了“直接參與策劃及執行恐怖襲擊別爾哥羅德的烏國防部情報總局和烏軍人員”，以及約200名擬被安排在俄境內開展恐怖襲擊的“外國雇傭兵”。



俄國防部表示，俄軍還打擊了烏軍第59摩步旅、第79空中突擊旅和外國雇傭兵的臨時駐地，打擊對象的總人數約600人。



俄國防部稱，俄軍擊中了被烏軍用來開展偵察活動的烏國家航天局在赫梅利尼茨基州的控制中心，並在哈爾科夫和扎波羅熱摧毀了用於為哈爾科夫和奧列霍夫方向烏軍集群提供補給的燃料庫。



據報導，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫2023年12月30日表示，烏軍炮擊了別爾哥羅德市市中心。據官方消息，烏軍的炮擊已造成24人喪生、108人受傷。