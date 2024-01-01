蕭美琴：如當選願邀請另外兩位副手討論政見

民進黨2024年大選副手候選人蕭美琴。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 俞敦平)在2024年大選副手候選人辯論會的媒體提問階段，TVBS電視台錢怡君提出有關團結台灣的問題。錢怡君質疑蔡英文是否真的做到了更團結的“總統”，並指出台灣社會的分裂與對立及中國大陸的認知戰。她要求三位副手候選人具體說明如何團結台灣，以及評價另外兩組候選人的優點。蕭美琴回應，如果當選後，在“總統”的授權之下，願意以“副總統”身份，邀請其他兩位副手候選人共商“國事”。



蕭美琴回應提問表示，敬佩趙少康的口才和吳欣盈的理想，但是強調大選的舞台是要討論“國家”未來的發展。“總統”、“副總統”需要創造更多對話的平台，並願意邀請其他兩位副手候選人共商“國事”。自己不想要以負面的方式來打選戰，而是希望以愛護台灣的精神來爭取支持。她強調了自己的政見，“國家”希望工程，以及希望台灣更團結、更和諧的願景。



TVBS資深主持人錢怡君向三位副手候選人提出了一個關於團結台灣的問題。她指出，自從2016年蔡英文完成了政黨輪替後，雖然她曾經承諾要當一個更團結的領導人，要拋棄對立，但是現在台灣的社會是否真的更團結了呢？她認為，從媒體的角度來看，這一次的大選負面選舉比以往更加激烈，網路上不同立場的人互相霸凌、互相攻擊，網軍到處橫行，台灣陷入了更對立、更加的分裂。她想請問三位副手候選人，如果您當選了，要怎麼樣團結台灣？請不要給空泛的答案，請具體說出您的做法。另外，她也要請三位評價另外兩組大選副手候選人，請各自說出一項他們的優點。



蕭美琴表示，事實上，她剛投入這場選戰的時候，有媒體朋友問過她類似的問題。她當時提到，趙少康先生曾經是政治精通，他的口才非常的好。吳欣盈女士對國際事務也很熱衷，有為“國家”奉獻的理想。這一點，她也非常的敬佩。但是，她劍指趙少康，批評今日大選的舞台並不是戰情室，我們是要討論“國家”未來的發展。她指出，社會上有很多的分化跟對立，一部分也是中國大陸認知戰想要達到的目標。很多國家也一樣面臨這些挑戰。新興社群媒體的平台的凝聚，造成物以類聚，同樣的理念比較難跟其他不同意見的人來做溝通。



蕭美琴認為，“總統”、“副總統”需要去面對這個問題，創造更多不同理念、不同意見可以對話的平台。她自己也願意，如果當選的話，作為未來的“副總統”，來邀請趙先生還有吳女士一起來共商“國事”，當然在“總統”的授權之下。她願意針對這次政見有共同一致的地方，來一起合作，一起努力，讓台灣更好。有理念不一樣的地方，一起溝通，一起來討論，提供給“總統”以及未來的“行政院”施政的方向以及參考。