趙少康狂酸蕭美琴　蕭最尊敬的美國也用核電

國民黨2024副手候選人趙少康。（照片：攝自公視轉播畫面） 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）2024唯一一場副手大選辯論會於1日下午2點在台北市內湖區的公共電視台登場。中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈展開激烈攻防。趙少康火力全開，猛轟民進黨蕭美琴最尊敬的美國都能處理好核廢料，台灣為何不用核電？還有民進黨讓兩岸緊張，美國一些將軍天天也都說兩岸會打仗，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）都不敢來台灣了。



蕭美琴在第三階段詰問趙少康，台灣要蓋幾座核電廠？蓋在哪？如何引進燃料棒、處理核廢料？趙少康“殺球式”回應，就是民進黨不負責任，一直騙說要淨零，但怎樣都達不到，2050要怎達到？吳欣盈參加COP 28就是為此事，國際都希望核電是現在用的3倍，蕭美琴沒看到嗎？蕭最尊敬的美國也是要用核電。



趙少康說，中油、台電已賠了幾千億元新台幣，天然氣發電有多貴，便宜的核電卻不用，屏東核三都希望延役，核電廠都能裝更多組機組，周邊居民都期盼想要高補助，還可有效降電價、安全，有何不好？蕭美琴最尊敬的美國說怎處理核廢料就放在哪，美國是地下掩埋、挖深去放，那就照這樣做，全世界9成不都這樣做嗎？



吳欣盈問，趙少康今天才簽辭中廣董事長是不是作秀？趙少康說，他是真心辭的，但不懂賴清德何時才要捐出老家違建？賴才是在緩兵之計、轉移焦點。



趙少康話鋒一轉說，美國對台灣投資多少？很多美國華爾街經理人問他台灣會不會打仗？若打仗，寧願跑到日本，台積電有地緣風險，外資進不來，台灣很多有錢人都跑出去了。

