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日本本州西岸近海發生7.4級地震
http://www.CRNTT.com   2024-01-01 17:18:07


　　中評社北京1月1日電／據北京青年報報導，中國地震台網正式測定：01月01日15時10分在日本本州西岸近海（北緯37.50度，東經137.20度）發生7.4級地震，震源深度30千米。

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