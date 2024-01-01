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日本本州西岸近海發生7.4級地震
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2024-01-01 17:18:07
中評社北京1月1日電／據北京青年報報導，中國地震台網正式測定：01月01日15時10分在日本本州西岸近海（北緯37.50度，東經137.20度）發生7.4級地震，震源深度30千米。
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