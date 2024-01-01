曾是美國人未來效忠誰？蕭美琴避答只談外資

民進黨2024副手候選人蕭美琴回答問題。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴今天在電視辯論會在第三階段交互詰問時，對於中國國民黨候選人趙少康提到，蕭美琴、吳欣盈曾經是美國人，未來要效忠誰？由於時間不夠，蕭還不及回應。但對於台海危機外商不敢的台灣投資問題，蕭表示，剛剛聽到一些錯誤的訊息，外資沒有不敢來台灣。事實上在蔡英文任內，外資投資台灣創新高，有超過2兆新台幣的外資進入台灣。



蕭美琴表示，台商回台投資的三方案，成功吸引到許多地方的台商回台投資，持續的促進台灣整個產業的轉型，也謝謝許多美商公司，包含Google、Microsoft、Amazon、美光等，持續地加碼投資台灣。微軟也在台灣成立了研發中心，大家看好台灣、支持台灣，完全不像是國民黨所說的外資被民進黨嚇跑。事實上是民進黨好的政策改善了台灣的基礎建設，同時創造一個資安被信賴的、產品被認可的環境，讓大家都願意來台灣投資。



蕭美琴說，過去有一些外商會把台灣當作是進軍中國大陸的跳板，但是近年來反而是看到許多外資撤離中國、來到台灣。因為他們發現台灣是個值得被信賴的地方，剛剛提到台積電到美國投資，台積電是台灣的驕傲，不應該被用來做政治競爭跟消費，是我們共同的“護國神山”。



蕭美琴指出，台積電依照自身產業的佈局以及客戶需求，要往全世界去擴張布局，同時加碼台灣，政府就應該要做台積電的後盾，協助解決問題。更希望所有的台商在全球佈局的過程當中都有大家的祝福。



趙少康提問，蔡政府執政有四次大停電，馬英九執政沒有停過一次電。趙還問對手說，妳們都曾經是美國人，如果未來當選，要宣誓效忠誰？台積電創辦人張忠謀說未來去美國投資成本上漲，台積電董事長劉德音請職就是因為到美國設廠成本增加。



蕭美琴回答，剛剛提到缺水、缺電這個議題，但是台灣現在不缺電。台灣備轉容量率最低的時候，是馬英九交給蔡英文的2016年5月的時候，這幾年在大家共同努力之下，以及全面投資再生能源，比例逐步地提高。現在有沒有缺電，資訊都很公開透明，如果有手機，Google網站，可以查一下台電的網站。台電都會將每天的備轉容量率公諸於世，我們可以透明的來檢視。

