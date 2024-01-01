“黑金”醜聞持續發酵，岸田考慮取消出訪

2023年12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過內閣官房長官鬆野博一（右）。（來源：新華社，Pool圖片，弗蘭克·羅比雄攝） 中評社北京1月1日電／據新華社報導，日本媒體報導，在執政黨自由民主黨派系政治“黑金”醜聞持續發酵的背景下，日本首相岸田文雄正考慮取消原定於2024年1月出訪拉丁美洲多國的計劃。



共同社2023年12月31日援引日本政府消息人士的話報導，岸田文雄原計劃前往巴西等國訪問，行程約為10天。自民黨政治資金醜聞曝出後，岸田文雄承諾在自民黨內組建一個新機構，推動改革以提高政治資金透明度。



按共同社說法，如果他按原計劃出訪，相關改革的討論將因此暫停，恐招致民眾批評。近期，岸田內閣支持率不斷走低，一度跌至16%，刷新他就任首相以來的最低紀錄。



連日來，東京地方檢察廳特搜部持續對自民黨內最大派系“安倍派”展開調查。“安倍派”正式名稱為“清和政策研究會”，曾由前首相安倍晉三領導，目前擁有99名國會議員。這一派系近期被曝未按相關規定記錄政治籌款派對券的全部銷售收入，“小金庫”累計總額達到數億日元。



多名“安倍派”成員被指從中收取回扣，包括前內閣官房長官鬆野博一和前經濟產業大臣西村康稔等人。其中，參議員大野泰正和眾議員池田佳隆分別被指收取約5000萬日元（約合251萬元人民幣）和約4000萬日元（約合201萬元人民幣）回扣，兩人的住所和辦公室已遭檢方搜查。