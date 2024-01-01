美國加州購物中心發生槍擊事件，致1死5傷

中評社北京1月1日電／據央視新聞網報導，當地時間12月31日，美國加利福尼亞州洛杉磯縣霍桑市一家露天購物中心發生槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷。



根據洛杉磯縣治安部門公布的消息，事件發生在當日午夜0時30分許。警方和急救人員在接到報告後抵達現場，發現了多名槍擊受害者。隨後他們被送往附近的醫院救治，其中1人因傷勢過重死亡，其他傷者中有1人情況危急，另外4人情況穩定。有目擊者稱，現場聽到數聲槍響，最初以為是慶祝跨年的煙花。目前案件詳情仍在進一步調查中。