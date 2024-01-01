美國多地發生槍擊，多人傷亡

（來源：央視新聞截圖） 中評社北京1月1日電／據央視新聞報導，據美國媒體2023年12月31日報導，當天凌晨，美國加利福尼亞州霍索恩市一個購物中心發生槍擊，導致1人死亡、多人受傷。報導說，事發時，現場曾傳出9到10聲槍響。



此外美國媒體還報導稱，自當地時間12月29日以來，美國賓夕法尼亞州阿倫敦市已接連發生至少三起槍擊案，共造成包括一名1歲兒童在內的2人死亡、6人受傷。