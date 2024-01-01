趙少康質疑綠能弊案　蕭美琴閃躲談綠能政策

民進黨2024大選副手候選人蕭美琴。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康在辯論的交叉詰問階段，對民進黨2024大選副手候選人蕭美琴的再生能源政策提出了嚴厲的質疑。他指出，蕭美琴剛剛提到他們的再生能源做得多好，但實際上，台灣的再生能源比例到現在還不到10%，根本無法達到2025年非核家園的目標，更不用說2050年的目標了。他認為，這是在騙選民，因為非核家園的目標是20%的綠能，而現在連一半都沒做到。蕭美琴回應時，強調再生能源以及綠電的政策是“國家”發展非常重要的。



趙少康痛批，再生能源在民進黨執政下披了貪污的外衣，進行各種貪污。他舉例說，新潮流的賴勁麟當18家公司的董事長，她女兒賴品妤變成雲豹小公主，台電賠5000多億（新台幣），雲豹一千萬的資本額可以做一百億的生意，所以台電虧倒，雲豹吃飽。他還提到，包括民進黨的陳宗彥、陳凱凌、郭再欽等等，都是跟民進黨的人搞在一起，接受貪污、性招待。他要求蕭美琴解釋，他們要怎麼解決這個問題。



蕭美琴回應時強調，再生能源以及綠電的政策是台灣發展非常重要的。她表示，全世界許多大型企業，包含台灣的“護國神山”台積電，都已經簽署RE100，也就是再生能源100倡議，在未來的二十幾年內需要達到，不只是這些企業本身，還有他們所有的供應鏈都要用綠電。而國際對再生能源的認知是不包含核電的，所以台灣要全力的來推動再生能源。



蕭美琴還反駁，趙少康一直在抹黑綠能、抹黑再生能源，但事實上，到目前為止，涉及到爭議，甚至是趙少康口中的弊案，不到1%。許多的產業，包含外資，看好台灣，許多外資也在投資台灣的再生能源。台灣的綠電，當然必須承認進度上確實有一點落後，因為碰到這幾年的疫情，全球供應鏈也發生中斷的現象，但是民進黨會極力的趕進度，只要能獲得人民共同的支持，他相信台灣再生能源，可以導入新的科技、新的技術。