回應蕭美琴質疑　趙少康開轟指蔡英文是帝制

國民黨2024大選副手候選人趙少康。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電（記者 張穎齊）2024副手候選人辯論會元旦下午2點登場。民進黨蕭美琴質疑中國國民黨趙少康要當副手卻挑戰“總統”職權，會引發“憲政”災難。趙少康撿到槍開轟，他講“總統”皇帝制是蔡英文，挑戰“憲政”危機是賴清德、蕭美琴，而他與國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲都贊成“內閣制”、聯合政府，與柯可談正副“閣揆”。



蕭美琴質問，趙少康曾說當“總統”比當皇帝爽，“副總統”是到處遊山玩水，趙曾不想當副手，又說趙子龍救阿斗，趙的戰鬥藍政見與侯友宜政見又不一樣，變來變去恐釀“憲政”危機，態度輕浮、挑戰“元首”。



趙少康反擊，是蕭美琴、賴清德不願承認“中華民國憲法”，才會引發災難、“憲政”危機，他講“總統”像皇帝一樣是指蔡英文，蔡745天不受訪，皇帝古時有御史大夫監督，蔡英文卻如此，他問蕭美琴，美國總統也可以這樣嗎？不到國會報告嗎？權力這麼大嗎？



趙少康說，他的確挑戰“憲政”，但不是“憲政”危機，他跟侯、柯都希望推“內閣制”，“內閣制”在歐洲、日本是穩定制度，也希望將來聯合政府，誠摯邀請柯一起來組，甚至包括“行政院長、副院長”都可請柯一起擔任、商量誰適合。



趙少康說，選舉的時候當然要努力選，蕭沒努力幫賴、每天睡覺嗎？不可能啊，當然每天拚命，他清楚得很備位“元首”的職責，蕭美琴知道嗎？蕭美琴對美國才比較熟吧，他就是備位，侯友宜就是他老大。



趙少康也質問，民進黨再生能源不足10%，2025非核家園是騙人，光電、綠能都在貪瀆，台電虧倒、雲豹吃飽，民進黨還屢爆接受性招待、貪污。