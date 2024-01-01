少有的共識！發展AI三位副手候選人都支持

民眾黨2024副手候選人吳欣盈提問，民進黨2024大選副手候選人蕭美琴回答。（照片：攝自公視轉播畫面） 中評社台北1月1日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨2024大選副手候選人吳欣盈在辯論的交叉詰問階段，對民進黨2024大選副手候選人蕭美琴就數位政府與AI的發展議題提問。吳欣盈強調她在“立院”時主張推動電子簽章法保障投票權等議題，蕭美琴對於數位投票較為保留，但她表示，她支持AI的應用與數位貿易的發展。



吳欣盈首先提出了她在“立法院”的工作成果，表示她面對AI時代來臨，一直努力推動數位政府的建立，尤其關注在台商與投票日執勤人員的投票權問題。她說，她推動修正電子簽章法，能在確保人民的隱私保護前提之下，讓電子簽章來確認投票者的身份與資格，以及確保投票的真實性與安全性。她舉例說，數位政府可以使用數位簽章、投票結果加密等技術，來提高投票的效率與信賴度。



吳欣盈指出，比利時只要五分鐘就能完成投票並公布結果，日本則因為人民需要花很多時間回到家鄉，所以把投票的時間延長到兩個禮拜，而菲律賓則是利用海外的領事館來協助海外菲律賓人投票。她想請問其他兩位候選人，對於在台商與外館同仁們的投票權如何有所保障的看法。



蕭美琴回應了吳欣盈的問題，表示她很欣慰聽到兩位對手也都非常重視AI的發展，她相信這是未來當選之後可以找兩位一起共同推動的議題。她說，AI的政策推動涉及很多面向，包含資安、數位治理、個資保護、軟硬體製造、藝術、健康等各個領域，而資安不只是安全的守護，它也可以是一個產業，也是蔡英文所提出的六大核心產業之一。



蕭美琴說，她們會全力支持整體對AI的應用與相關軟硬體的配套與建設。至於政府的一些服務，包含是否要有遠距投票，她說，這是政府一直在推動的政府e化的一部分，她們更希望能在個資與資安的保障之下，持續全面地來推動。



蕭美琴還提到，除了AI之外，政府正在跟美國談的貿易協定當中，也有數位貿易這個議題，涵蓋的層面也非常廣，她希望能跟主要的貿易國家來接軌，來建構一致的標準，來建構對未來產業共同的信心。讓台灣可以與全球在同一個生態系統中共同發展，還可以放眼世界跟全球合作，用各個雙邊簽署的協議來作為基礎。