趙少康：賴是和平最大威脅　全民付殘酷代價

國民黨候選人趙少康陳述結論。(照片：攝自公視轉播畫面) 中評社台北1月1日電／2024大選副手候選人辯論會今天登場，中國國民黨候選人趙少康在最後一個階段陳述結論，仍舊猛攻民進黨候選人賴清德的“中華民國憲法”災難說，趙說，賴清德是台灣和平最大的威脅，賴清德的信仰讓我們2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、財產、安全，我們子孫的未來，都跟著他一起陪葬。



趙少康結論全文如下：



前天晚上，我去上賀龍夜夜秀，那都年輕朋友愛看的，但是，大家也都關心兩岸的議題。賴清德在前天的政見發表說“中華民國”是災難，後來下來說口誤了，“中華民國憲法”是災難，在我來看是一樣啊，“中華民國”跟“中華民國憲法”不是一體的兩面嘛。



我認為賴清德是台灣和平最大的威脅，他不是口誤，這是他的信仰，是他的價值，是他一直的主張，如果今天晚上我們睡一覺，明天起來，台灣漂到夏威夷跟美國本土之間，隨便你愛幹什麼都可以，但是不是啊，這麼近啊，大陸就在你旁邊啊。



國民黨撤退到台灣來，還跟大陸還有一點點藕斷絲連。藕是斷了、一點點絲還連著，但是也就是因為這一點點絲連，所以還能維護維持台海的和平。



台灣的人民這次選舉要做一個非常重要的選擇：你到底是要一刀切斷？還是還是有一點點絲連？一刀切斷當然很過癮啊，很痛快啊，但是你會面臨立即而明顯的危險，到時候美國都介入不了，就像蕭美琴女士遊說佩洛西到台灣來，來了以後大陸演習，大陸飛機天天飛越“中線”、船包圍台灣，美國能做什麼呢？美國什麼也不能做啊。所以你只要給他借口，他抓到借口以後台灣就很麻煩。絲連是不乾脆啊，幹嘛要絲連，一刀切不就好了嘛？但是我告訴各位，這個絲連至少可以讓台灣保命幾十年甚至幾百年。