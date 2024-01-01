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受強震影響，日本東海道新幹線部分區間停運
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2024-01-01 17:11:44
中評社北京1月1日電／據央視新聞消息，據日本廣播協會（NHK）1月1日報導，受當天多次強震影響，日本東海道新幹線東京站至小田原站區間，以及豐橋站至新神戶站區間暫時停運。
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