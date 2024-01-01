新華社專訪：德中經濟合作面臨新機遇　

中評社北京1月1日電／據新華社報導，近日，德國法蘭克福金融管理學院教授霍斯特·勒歇爾日前接受新華社記者視頻專訪時說，數字經濟和綠色經濟已成為中國經濟發展的新驅動力，為德中經貿合作開辟出廣闊合作空間。



勒歇爾說，中國改革開放45年來取得的發展成就令人贊嘆，為外資企業在華蓬勃發展創造了一片沃土。“中國的開放舉措對全球和歐洲而言都是巨大機遇。”



他指出，對外資企業來說，中國不單是規模巨大的銷售市場，更是創新頻出的研發重地。“正因為這一點，以汽車企業為代表的一大批歐洲企業在中國設立研發中心，積極與當地經濟發展同頻共振，顯示了中國強勁的創新力量。”



勒歇爾說，過去10年至20年，數字經濟在中國飛速發展。作為數字經濟發展的重要引擎，中國平台經濟呈現出技術先進和產出高效的特點，產品附加值高，對國家經濟發展起到重要作用。



在他看來，德中企業在數字化和綠色可持續發展領域合作前景廣闊。



2023年11月，德國化工企業巴斯夫與中國石化共同為南京一體化基地擴建項目落成揭幕。據瞭解，該擴建項目將優化資源利用率，通過使用可再生能源電力等方式進一步減少生產中的碳排放，為市場提供更低碳的化學品。



近期，德國法蘭克福金融管理學院中德金融經濟中心、中國環境科學學會氣候投融資專業委員會等機構共同舉辦中德可持續金融研討會，深入探討雙方金融機構在助力綠色轉型領域的合作潛力。



勒歇爾指出，在全球攜手應對氣候變化的當下，共同發展可持續金融、以綠色投融資促進各行業低碳轉型，不僅是金融領域的熱門話題，也將為德中金融合作打開新的機遇之窗。